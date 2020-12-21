Топ-5 главных выводов 2020 года от Ирины Горовой

Звезды / Новости 21 декабря 2020

Cosmo

2020-й оказался непростым для всех сфер и затронул каждого. Бизнесвумен, ceo Mozgi Ggoup Ирина Горовая, которая вчера отпраздновала свой день рождения, подвела личные итоги года. Их однозначно стоит взять на заметку!

1. Этот год показал, что во всем нужно искать позитив. Не стоит бояться вызовов, пряча голову в песок, нужно их принимать и искать нестандартные выходы.

2. Я еще раз утвердилась в том, как важно развиваться, расширять сферы своего присутствия и получать новые знания: читать, смотреть, ездить, подпитываться опытом других людей.

3. В том, что коллаборации — сила, я убеждалась на собственном опыте неоднократно. Когда ты обмениваешься знаниями и совмещаешь идеи, рождается что-то инновационное.

4. В этом году у нас была долгожданная возможность замедлиться. И в этот момент я осознала важность скорости принятия решений и трансформаций. Эра «думай медленно — решай быстро!»

5. Энергия — исчерпаемый ресурс. 2020 подарил нам время для заботы о себе и пополнения запасов энергии. Очень важно не забывать наполняться, не дожидаясь, когда внутренняя отметка будет на нуле.

Поздравляем Ирину и желаем, чтобы новый год был круче, чем все предыдущие!