51-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей безупречной кожи

Звезды / Новости
7 декабря 2020
Cosmo

Мы не перестаем восхищаться 51-летней Дженнифер Лопес и ее цветущим внешним видом. И если залог ее безупречной фигуры нам давно понятен (спорт, правильное питание и еще раз спорт!), то секрет идеальной кожи долгое время оставался неизвестным. К счастью, певица любит делиться полезными лайфхаками с поклонницами — недавно она рассказала о том, что сохранять кожу свежей и молодой ей помогает... санскрин.

Джей Ло призывает девушек с раннего возраста регулярно пользоваться не только увлажняющими кремами, но и солнцезащитными средствами. По словам звезды, сама она начала ежедневно наносить на лицо санскрин с 22 лет, и ни разу не пожалела о своем решении. 

Элементарно!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/jlo
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