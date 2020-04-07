55-летняя Моника Беллуччи восхитила сеть откровенными снимками с декольте и голыми ногами
Не устаем восхищаться роскошной Моникой Беллуччи! В свои 55 актриса выглядит просто великолепно и продолжает украшать обложки известного глянца. Так, на днях звезда снялась для казахского Harper`s Bazaar — и ты должна это видеть!
На некоторых кадрах актриса позирует в прямо-таки провокационных образах: лежа на диване, Моника Беллуччи хвастается бесконечно длинными и стройными ногами в одних лишь прозрачных колготах, а за стойкой бара откровенно демонстрирует роскошное декольте. Не женщина, а богиня!
Допис, поширений Harper`s BAZAAR Kazakhstan (@harpers_bazaarkz) 3 Кві 2020 р. о 5:32 PDT
Допис, поширений Harper`s BAZAAR Kazakhstan (@harpers_bazaarkz) 3 Кві 2020 р. о 2:15 PDT