55-летняя Моника Беллуччи восхитила сеть откровенными снимками с декольте и голыми ногами

Звезды / Новости 7 апреля 2020

Cosmo

Не устаем восхищаться роскошной Моникой Беллуччи! В свои 55 актриса выглядит просто великолепно и продолжает украшать обложки известного глянца. Так, на днях звезда снялась для казахского Harper`s Bazaar — и ты должна это видеть!

На некоторых кадрах актриса позирует в прямо-таки провокационных образах: лежа на диване, Моника Беллуччи хвастается бесконечно длинными и стройными ногами в одних лишь прозрачных колготах, а за стойкой бара откровенно демонстрирует роскошное декольте. Не женщина, а богиня!