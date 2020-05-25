60 часов работы в разных уголках планеты: Карди Би показала впечатляющую татуировку на все тело
В то время как одни звезды на карантине нежатся у бассейнов и демонстрируют нам модные купальники, другие занимаются делами, на которые не хватало времени из-за насыщенного концертного графика. Ко вторым относится Карди Би, которая за эти длительные выходные успела доделать татуировку на все тело.
Рисунок эпатажная рэпэрша выбрала экзотический: от спины до середины бедра на ней красуются разнообразные цветы и порхающие бабочки. Автором произведения стал тату-мастер Джейми Чен, который в своем Instagram рассказал о создании татуировки:
«Больше 60 часов и более 10 городов, это был потрясающий проект и сумасшедший опыт. Спасибо за гостеприимство, силу и преданность делу. Я очень ценю тебя и твою семью, Карди».
Чтобы похвастаться с подписчиками результатом, Карди сделала фото в ярком крошечном бикини, в цветном парике и с сумкой Birkin под цвет волос. Ну что ж, это в ее стиле!
Публикация от Cardi B (@iamcardib) 22 Май 2020 в 7:59 PDT