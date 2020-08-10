Юбилей в самоизоляции: 60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Звезды / Новости 10 августа 2020

Cosmo

Сегодня, 10 августа, Антонио Бандерас отмечает свой 60-летний юбилей. Однако праздничный день секс-символ проводит не в компании близких и друзей, а в самоизоляции — как сообщил актер в подписи к своему детскому фото в Instagram, он получил положительный тест на коронавирус. По словам Бандераса, у него пока нет сильно выраженных симптомов Covid-19, помимо усталости.

Актер отметил, что в ближайшее время собирается придерживаться всех рекомендаций врачей, читать, много отдыхать и строить планы на будущее. Желаем Антонио скорейшего выздоровления!