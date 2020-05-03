61-летняя Мадонна переболела коронавирусом

Звезды / Новости
3 мая 2020
Cosmo

Не так давно 61-летняя Мадонна поделилась с поклонниками душераздирающей новостью о том, что всего лишь за один день от коронавируса скончались сразу три ее близких человека. А на днях стало известно, что и сама певица, судя по всему, переболела Covid-19 — как сообщила звезда в Instagram, недавно она сдала тест, в результате которого у нее обнаружили антитела к вирусу. Это значит, что, вероятнее всего, Мадонна перенесла коронавирус в легкой форме, даже не заметив симптомов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna) 11 Бер 2020 р. о 10:24 PDT

Что же, мы рады, что в случае с певицей все обошлось, и надеемся, что совсем скоро пандемия пойдет на спад. 

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages, instagram.com/madonna
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