62-летний Алек Болдуин готовится стать отцом в шестой раз

Звезды / Новости 8 апреля 2020

Cosmo

62-летний актер Алек Болдуин и его супруга, 36-летняя Хилария Болдуин объявили, что вскоре снова станут родителями. Для Алека это шестой ребенок: актер уже воспитывает четверых детей вместе с супругой, а также дочь от предыдущего брака с актрисой Ким Бейсингер.

Этот малыш для пары особенно долгожданный, так как в прошлом году случилось непоправимое. Хилари потеряла двоих детей — у женщины случилось два выкидыши подряд. Но Хилария и Алек не теряют надежды и с трепетом ждут пополнения в семье.

«Включите звук. Я позволю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, какие чувства вызывает у нас этот звук. Я только что узнала, что с малышом все в порядке», — написала супруга актера у себя в Instagram, опубликовав фото со скрининга.