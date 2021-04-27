7 божественных бьюти-новинок, без которых не обойтись этим летом

Красота / Новинки
27 апреля 2021
Cosmo

Лето не за горами — хочется верить, что оно будет теплым, солнечным и чуть более жизнерадостным, чем наша карантинная весна. Чтобы приблизить наступление любимого сезона, мы собрали 7 восхитительных новинок, которые стоит добавить в свою косметичку.

Крем-филлер для лица Uriage Age Protect Instant Multi-Correction Filler Care

Мы уже не раз рассказывали о линейке Uriage Age Protect, потому то искренне считаем ее одной из самых удачных в сегменте аптечной косметики. Средства действительно выполняют заявленные обещания и новинка крем-филлер — не исключение! Он мгновенно заполняет морщинки и расширенные поры, придавая коже ухоженный вид и делая рельеф безупречным, увлажняет и освежает. Создает сексуальный blur-эффект, как будто после инста-маски. Однозначно, маст-хэв!

Маска Superfood, Natureal

Маска одного из самых интересных украинских бьюти-брендов создана для восстановления защитного барьера кожи. Содержит витамин С и успокаивающие экстракты, которые быстро выравнивают тон и делают кожу очень приятной на ощупь.

Объемная шелковая резинка для волос Mon Mou 

Стильная шелковая резинка подчеркнет любой цвет волос, а еще защитит их от повреждений — натуральный шелк разглаживает волосы и не обламывает их.

Масло-блеск для губ Artistry Studio Los-Angeles Edition

Классное средство из новой коллекции Artistry Studio, посвященной Лос-Анджелесу. Потрясающе пахнет кокосом, увлажняет губы, придает деликатный карамельно-розовый оттенок и глянцевый блеск, при этом совсем не липнет.

Бальзам после бритья Colonia Futura, Acqua Di Parma

О твоем бойфренде мы тоже не забыли: побалуй его новым бальзамом для бритья от Acqua Di Parma с самым оптимистичным и стильным цитрусово-древесным ароматом. Он не только потрясающе пахнет, но и эффективно успокаивает кожу, заживляет раздражения и повреждения.

Anthelios Age Correct, La Roche-Posay

В классной линейке Anthelios появилась новинка: флюид комплексного действия, который не только защищает кожу от ультрафиолетового излучения, а еще и помогает уменьшить выраженность пигментных пятен. Сочетание гиалуроновой кислоты, ФЕ-резорцинола  и ниацинамида обладает выраженным антивозрастным действием, благодаря чему лицо становится свежее и моложе с каждым днем. Что же, отличная мотивация наносить SPF ежедневно!

Indecent mascara, Kevin Aucoin

Все, что надо знать о тушах Kevin Aucoin — они фантастические! Создатель бренда, профессиональный визажист, хорошо знает, какими должны быть ресницы: объемными, длинными и выразительными. Именно такими их делает Indecent mascara — новинка, которая недавно появилась в сети Aromateque. Еще один веский бонус в пользу туши — содержание растительных экстрактов, укрепляющих ресницы и стимулирующих их здоровый рост.

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: La Roche-Posay
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