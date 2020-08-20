Іменинниця дня: 7 найкращих фільмів з Емі Адамс, які варто переглянути

Звезды / Новости 20 августа 2020

Cosmo

Сьогодні, 20 серпня, американська акторка Емі Адамс святкує 46-й день народження. Рудоволосу красуню із зеленими очима полюбили за її талант і харизму в усьому світі. Вона володіє двома «Золотими глобусами», а на її рахунку — безліч чудових ролей, у яких Емі розкрилася по-різному. Пригадаймо ТОП-7 фільмів за участі Адамс із нагоди її свята.

«Жінка у вікні», 2020

Самотня Анна Фокс страждає на агорафобію (страх відкритого простору). Вона давно не виходила зі своєї квартири, зловживає алкоголем і пігулками та полюбляє спостерігати за життям своїх сусідів із вікна. Одного дня Анна стає свідком страшної події. Чи повірять хворій жінці у поліції, та чи зможе вона впоратися із власною таємницею з минулого?

«Нічні звірі», 2016

С’юзен має те, чого бажають більшість жінок: вона живе у достатку в Лос-Анджелесі, має прекрасного чоловіка і власну галерею. Але одного дня жінка отримує дивну посилку від колишнього чоловіка: він хоче зустрітися, але спершу просить прочитати його новий роман. С’юзен навіть не підозрює, що як тільки відкриє книгу, повернеться у минуле, яке хотіла би залишити позаду.

«Прибуття», 2016

Лінгвіст Луїза Бенкс отримала важливе завдання. Їй необхідно знайти спільну мову з інопланетними істотами, які з’являються в різних куточках Землі, і зрозуміти, наскільки вони агресивні або ж навпаки миролюбні. Таким чином, учені планують знайти причину прибуття представників інших світів на нашу планету.

«Великі очі», 2014

У 50-х роках минулого сторіччя про рівні права між чоловіком та жінкою можна було лише мріяти. Жертвою цієї несправедливості стала талановита художниця місіс Кін, яка малювала неймовірні картини. Особливу увагу в них привертали великі очі персонажів. Уся слава та гроші діставалися її чоловікові. Та все змінюється, коли жінка вирішила розкрити світові правду.

«Заміж у високосний рік», 2010

Комедійна мелодрама розповідає історію кохання дівчини, яка неймовірно хоче заміж, та хлопця, який чомусь досі не зробив їй пропозицію. Вона вирішує взяти ситуацію у свої руки й освідчитися самостійно. Адже в Ірландії є особлива традиція: лише раз у чотири роки, 29 лютого, у високосний рік жінка може зробити своєму коханому пропозицію, і він не має права відмовлятися.

«Джулі та Джулія», 2009

Ця біографічна драма була знята за мотивами мемуарів Джулії Павелл. Головна героїня Джулі працює оператором, але намагається писати. Їй попадається під руку книга з кулінарії Джулії Чайлд. У ній описано 524 рецепти. Джулі вирішує приготувати всі за 365 днів і всі свої успіхи та негаразди описувати у блозі. Смачного перегляду!

«Міс Петтігрю живе одним днем», 2008

Події комедії розгортаються у 30-х роках минулого сторіччя в Голлівуді. Головна героїня — сором’язлива гувернантка, яка за велінням долі потравляє у світ неймовірної розкоші.

Текст: Дар`я Андрійчук