Іменинниця дня: 7 найкращих фільмів з Емі Адамс, які варто переглянути

Звезды / Новости
20 августа 2020
Cosmo

Сьогодні, 20 серпня, американська акторка Емі Адамс святкує 46-й день народження. Рудоволосу красуню із зеленими очима полюбили за її талант і харизму в усьому світі. Вона володіє двома «Золотими глобусами», а на її рахунку безліч чудових ролей, у яких Емі розкрилася по-різному. Пригадаймо ТОП-7 фільмів за участі Адамс із нагоди її свята.

«Жінка у вікні», 2020

Самотня Анна Фокс страждає на агорафобію (страх відкритого простору). Вона давно не виходила зі своєї квартири, зловживає алкоголем і пігулками та полюбляє спостерігати за життям своїх сусідів із вікна. Одного дня Анна стає свідком страшної події. Чи повірять хворій жінці у поліції, та чи зможе вона впоратися із власною таємницею з минулого?

«Нічні звірі», 2016

С’юзен має те, чого бажають більшість жінок: вона живе у достатку в Лос-Анджелесі, має прекрасного чоловіка і власну галерею. Але одного дня жінка отримує дивну посилку від колишнього чоловіка: він хоче зустрітися, але спершу просить прочитати його новий роман. С’юзен навіть не підозрює, що як тільки відкриє книгу, повернеться у минуле, яке хотіла би залишити позаду.

«Прибуття», 2016

Лінгвіст Луїза Бенкс отримала важливе завдання. Їй необхідно знайти спільну мову з інопланетними істотами, які з’являються в різних куточках Землі, і зрозуміти, наскільки вони агресивні або ж навпаки миролюбні. Таким чином, учені планують знайти причину прибуття представників інших світів на нашу планету.

«Великі очі», 2014

У 50-х роках минулого сторіччя про рівні права між чоловіком та жінкою можна було лише мріяти. Жертвою цієї несправедливості стала талановита художниця місіс Кін, яка малювала неймовірні картини. Особливу увагу в них привертали великі очі персонажів. Уся слава та гроші діставалися її чоловікові. Та все змінюється, коли жінка вирішила розкрити світові правду.

«Заміж у високосний рік», 2010

Комедійна мелодрама розповідає історію кохання дівчини, яка неймовірно хоче заміж, та хлопця, який чомусь досі не зробив їй пропозицію. Вона вирішує взяти ситуацію у свої руки й освідчитися самостійно. Адже в Ірландії є особлива традиція: лише раз у чотири роки, 29 лютого, у високосний рік жінка може зробити своєму коханому пропозицію, і він не має права відмовлятися.

«Джулі та Джулія», 2009

Ця біографічна драма була знята за мотивами мемуарів Джулії Павелл. Головна героїня Джулі працює оператором, але намагається писати. Їй попадається під руку книга з кулінарії Джулії Чайлд. У ній описано 524 рецепти. Джулі вирішує приготувати всі за 365 днів і всі свої успіхи та негаразди описувати у блозі. Смачного перегляду!

«Міс Петтігрю живе одним днем», 2008

Події комедії розгортаються у 30-х роках минулого сторіччя в Голлівуді. Головна героїня соромязлива гувернантка, яка за велінням долі потравляє у світ неймовірної розкоші.

Текст: Дар`я Андрійчук

5 5 3
Фото: кадр из фильма
Спецпроекты
Головні б'юті-тренди

літа 2020
Підберіть колір

волосся і дізнайтеся про свій стиль
Ідеальна засмага: як

правильно захищатися від сонця?
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
Реклама
Читайте также
1
Головні б'юті-тренди літа 2020
2
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
3
Лорен Рут Уорд о новом альбоме, принятии себя, ЛГБТ-сообществе и политике в эксклюзивном интервью для Harper`s Bazaar Ukraine
4
5 фактов о дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Деве Кассель
5
Дева Кассель впервые показала своего парня
Звезды / Новости
Это интересно

«Это невозможно из-за ее опекунов»: бывший муж Бритни Спирс признался, что хочет вернуть ее 

Их брак продлился 55 часов.   

Звезды / Новости
Это интересно

В коротких джинсовых шортах и с ослепительной улыбкой: 51-летняя Дженнифер Энистон в новой фотосессии

Прекрасна!

COSMO / Тренды

Головні б'юті-тренди літа 2020

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ходят слухи: бывшая Кары Делевинь Эшли Бенсон помолвлена с новым бойфрендом

Вчера девушка была замечена с огромным помолвочным кольцом на безымянном пальце!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Снова холостяк: Джерард Батлер расстался со своей возлюбленной после 6 лет отношений

На протяжении всех отношений влюбленные то сходились, то расходились. Но на этот раз все окончательно.

Stay home with Cosmopolitan
1
Топ-5 зручних додатків, які допоможуть тобі стежити за своїм здоров'ям
2
«Вот, что Covid-19 делает с волосами»: Алиса Милано, переболевшая коронавирусом, показала последствия болезни
3
Юбилей в самоизоляции: 60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом
4
Не поспішайте знімати маски: в Україні продовжили карантин до осені
5
«Просто надень ее»: Кортни Кокс и Дженнифер Энистон призвали носить маски забавным видео со щенками
Звезды / Новости

Она сказала «да»: телеведущий Владимир Остапчук женится на своей новой возлюбленной

Романтичные фото помолвки он показал в своих Instagram-сториз. 

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«В этот раз она зашла слишком далеко»: Брэд Питт прокомментировал новое требование Анджелины Джоли в суде 

Кажется, примирения не будет. 

Читайте также
1
Підберіть колір волосся і дізнайтеся про свій стиль
2
Ідеальна засмага: як правильно захищатися від сонця?
3
8 пищевых привычек для снижения веса
4
Лімітована колекція: glo™ присвятив нові гаджети культовим містам світу
5
На столичному Печерську відкрився новий ресторанний комплекс
Звезды / Новости

Принц Чарльз впервые прокомментировал слухи о своих сложных отношениях с Гарри и Уильямом

Коротко и ясно. 

Звезды / Новости

«Это неуважение»: Эмбер Херд раскритиковали за выбор наряда для посещения мечетей в Стамбуле

А ты что скажешь? 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Никто не пытался выяснить, что произошло на самом деле»: Кэти Перри впервые ответила на обвинения в харассменте

В новом интервью. 

Звезды / Новости
Это интересно

«Мы смотрим фильмы в пижамах»: Анджелина Джоли рассказала о карантине с шестью детьми

Анджелина Джоли, как и многие работающие родители, из-за карантина оказалась в ситуации, когда нужно научиться уделять время и работе, и детям. И кажется, звезде удалось найти этот баланс.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Он тратит все ее деньги: Бритни Спирс хочет выйти из-под опеки отца

Адвокаты певицы уже готовят соответствующие документы.

Звезды / Новости
Это интересно

«Можете зробити ще дорожче»: Микита Добринін розповів, скільки коштувало його весілля з Дашою Квітковою

Цифри вражають! Таке розкішне святкування не могло обійтися дешевше.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

Тайський бокс і водні мотоцикли: Алла Костромічова розповіла про захоплення 4-річного сина

Ну нічого собі!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Спустя 19 лет: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экранах

Уже на этой неделе!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Надо прочитать

Служебный роман: 10 звездных пар, которые сошлись на съемочной площадке

Love story, которая оказалась правдой. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.