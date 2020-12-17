7 трендов в beauty-индустрии, которые отображают взгляды современных девушек на красоту

Красота / Новинки
17 декабря 2020
Cosmo

Кажется, что именно 2020-й год внес в индустрию красоты большую ложку дегтя. Но, на самом деле, процесс изменений был запущен куда раньше. 

Экологически безопасные продукты

Сегодня все больше девушек читают состав продуктов перед их покупкой. Так, к примеру, люди обращают внимание на то, есть ли в составе шампуня агрессивные сульфаты или какие масла на самом деле входят в состав бальзама. Дело в том, что желание использовать напрочь химические продукты, которые вредят коже и окружающей среде, канули в Лету. Причем, согласно исследованиям, это случилось еще в начале 2010-го.

Популярность уходовой, а не декоративной косметики

Конечно, девушки продолжают бороться с высыпаниями и акне. Но больше не хотят скрывать факт их наличия на коже. Поэтому не вкладывают кучу денег в тональные кремы и корректоры, а ходят к косметологу и используют уходовые средства, которые заживляют раны и уменьшают симптомы дерматологических заболеваний.

Внимание к упаковке и тому, на ком продукт тестировался

Наверное, ты уже заметила этот тренд, учитывая, сколько брендов громко заявило о том, что они начали использовать упаковку из переработанных материалов, которая еще и подлежит дальнейшей переработке. Что касается тестирования, сегодня производители активно отказываются использовать животных для научных исследований. А это еще раз подтверждает, насколько покупатели формируют осознанность бизнеса.

Отсутствие желания бороться с морщинами

Еще в 2013-ом в США впервые заговорили о том, что использовать термин anti-age очень некорректно. Именно после этого стало не модно бороться с первыми и вообще признаками старения. Сегодня действительно можно заметить, что женщины бальзаковского возраста менее переживают по поводу морщин, а девушки не обливаются слезами из-за маленьких складочек возле губ. Это естественно, а значит, нормально. И не нужно ни с чем бороться.

Падение спроса на маникюр с гель-лаком

Вопрос не в 2020-ом, когда у многих просто не было возможности ходить в салоны. Еще в начале 2019-го девушки массово начали отказываться от гель-лака и выбирать более натуральные виды маникюра, которые не вредят ногтям и природе. Поэтому то, что сегодня возрос спрос на уходовые средства для кутикулы и масла для укрепления ногтей, не удивительно и лишь частично связано с локдауном.

Увеличение интереса к унисекс-средствам

И не только среди активисток. Девушки давно поняли, что производители мужской косметики создают действительно хорошие продукты. Поэтому никто не боится использовать крем для рук или гель для душа своего парня. А некоторые бренды и вовсе создают унисекс-косметику, которой может пользоваться представитель любого гендера, и активно об это заявляют.

Увлечение массажерами и гаджетами для лица

Раньше надежда была только на косметологов. Сегодня у девушек есть доступ к самым разным гаджетам, массажерам и техникам фейсбилдинга, которые улучшают состояние кожи и подтягивают овал лица. К тому же, это более экологично, просто и понятно. И подходит для применения в любом месте и возрасте. Ах, да, и никаких противопоказаний!

Текст: Таня Козловская

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Фото: instagram.com/emilydidonato
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