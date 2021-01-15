7 змін, які відбудуться з Кейт Міддлтон, коли вона стане королевою

Звезды / Новости
15 января 2021
Cosmo

На британський престол є чимало претендентів. Однак найімовірніше наступним на трон зійде принц Чарльз, а вже після — принц Вільям. Коли це трапиться, зміниться життя не лише герцога Кембриджського, а і його дружини Кейт Міддлтон. Пропонуємо привідкрити завісу майбутнього і уявити, яким буде життя герцогині з новим титулом.

1. Її коронують. Згідно з британською традицією, коронованим буде не лише принц Вільям, а і його дружина. Щоправда, це правило не розповсюджується на чоловіків (тому чоловік Єлизавети ІІ Філіпп так і залишився принцом).

2. Вона переїде до Букінгемського палацу. Адже саме він є офіційною резиденцією британської королівської родини з 1837 року.

3. Їй не потрібно буде робити реверанси. За традицією, зустрічаючи членів королівської родини, чоловіки нахиляють голову, а жінки роблять реверанс. Зараз Кейт Міддлтон виконує шанобливий жест перед королевою, принцом Філіппом, принцом Чарльзом та його дружиною, принцом Гаррі та Меган Маркл та іншими принцесами і принцами королівської крові. Все через те, що вони мають вище звання, ніж вона. Та коли Вільям стане королем, їй більше ніколи не доведеться кланятися іншим.

4. У неї збільшиться кількість обовязків. Хоча Кейт Міддлтон й зараз веде активну соціальну діяльність, їй доведеться виконувати ще більше роботи. Наприклад, після коронування Єлизавети ІІ принц Філіпп був залучений у всі заходи, які відвідувала королева. Він став патроном і членом 750 організацій і не вийшов на пенсію. Траплялися часи, коли він відвідував понад 2000 офіційних заходів протягом року по всьому світу.

5. Вона зможе дати титул своїм батькам. Поки що батьки Кейт Міддлтон не мають титулу, тому найімовірніше, ставши королевою, герцогиня захоче дати титул лордів своїм батькам. І вона матиме на це повне право.

6. Вона буде організовувати Різдво. Якщо після коронації Вільям успадкує від бабусі палац у Сандрінгемі, то його дружина буде влаштовувати сімейне святкування зимових свят. Згідно з традицією, напередодні свята члени королівської родини обмінюються подарунками і насолоджуються смаком традиційних страв.

7. Вона матиме доступ до королівських прикрас. Усіми коштовностями британської корони володіє родина. Але зараз саме королева Єлизавета розпоряджається ними. Після церемонії Кейт можна буде не запитувати дозволу для того, щоб одягти ту чи іншу річ.

Текст: Дар`я Андрійчук

Джерело: elle.ua

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Фото: Gettyimages
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