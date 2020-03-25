71-летний принц Чарльз болен коронавирусом

Звезды / Новости 25 марта 2020

Cosmo

Плохие новости из королевской семьи: как сообщил Кларенс-хаус в официальном заявлении, 71-летний принц Чарльз болен коронавирусом. Его тест на Covid-19 показал положительный результат.

«У принца Уэльского есть слабые симптомы, но в общем он чувствует себя хорошо и последние несколько дней работает из дома, как и раньше. Герцогиня Корнуольская также прошла тест, ее результат оказался отрицательным», — говорится в заявлении.

Сообщается также, что сейчас Чарльз и его жена Камилла находятся в самоизоляции в своем доме в Шотландии. Королева Елизавета, к слову, сейчас также находится на карантине, к ней не пускают даже членов семьи.

Желаем принцу крепкого здоровья и сил побороть болезнь!