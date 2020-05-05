«А что я сделала, чтобы помочь?»: Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после громкого скандала

Звезды / Новости 5 мая 2020

Cosmo

Недавно в сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко в главной роли, которая в одном их своих интервью некорректно высказалась в отношении женщин, переживших домашнее насилие и решившихся рассказать об этом публично. Телеведущая поинтересовалась у женщин, которых бьют их мужья, что они сделали для того, чтобы этого не происходило. Высказывание Тодоренко вызвало огромный резонанс — в частности, журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года».

Сразу же после инцидента телеведущая извинилась за необдуманные слова в своем Instagram, а на днях представила собственный фильм о жертвах домашнего насилия, все средства от монетизации которого будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием

«Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», — отметила Регина.