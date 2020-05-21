А никто и не заметил: Джиджи Хадид призналась, что была беременна уже на Неделях моды

Звезды / Новости 21 мая 2020

Cosmo

Джиджи Хадид, которая совсем скоро впервые станет мамой, поделилась новыми подробностями своего интересного положения. Так, на днях звезда приняла участие в прямом эфире вместе с брендом Maybelline. Помимо собственных секретов красоты, Джиджи также поделилась, что безумно рада тому, что скоро станет мамой:

«Для нас это событие ни в коем случае не стало какой-то плохой новостью — мы (Джиджи и ее бойфренд Зейн Малик) очень счастливы», — рассказала модель. И призналась, что знала о беременности еще во время последних Недель моды.

Тогда некоторые упрекнули Джиджи в заметно округлившемся лице и наличии щочек. Теперь же модель может смело назвать причину:

«Люди думают, что я делаю «уколы красоты» и поэтому мое лицо круглое. Но щеки были у меня с самого рождения. Особенно во время недель моды, когда я была уже несколько месяцев беременна». А никто и не заметил! Вот оно, мастерство настоящей супермодели.