А вот и новенькая: Сара Джессика Паркер показала, кто заменит Саманту в продолжении «Секса в большом городе»

Звезды / Новости
18 августа 2021
Cosmo

Новость о том, что в продолжении сериала «Секс в большом городе» не появится Саманта Джонс, до сих пор не дает покоя самым преданным поклонницам сериала, и нам в том числе. Впрочем, в нем к нашей любимой компании присоединяется новые героини, с одной из которых нас познакомила на днях Сара Джессика Паркер.

Так, на новом фото в инстаграм звезды наша любимая троица позирует в компании актрисы Николь Ари Паркер. Именно она хоть и не заменит Саманту в буквальном смысле этого слова, но станет четвертой в компании легендарных подруг из Нью-Йорка.

Что же, ждем с нетерпением! 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/sarahjessicaparker
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