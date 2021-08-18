А вот и новенькая: Сара Джессика Паркер показала, кто заменит Саманту в продолжении «Секса в большом городе»
Новость о том, что в продолжении сериала «Секс в большом городе» не появится Саманта Джонс, до сих пор не дает покоя самым преданным поклонницам сериала, и нам в том числе. Впрочем, в нем к нашей любимой компании присоединяется новые героини, с одной из которых нас познакомила на днях Сара Джессика Паркер.
Так, на новом фото в инстаграм звезды наша любимая троица позирует в компании актрисы Николь Ари Паркер. Именно она хоть и не заменит Саманту в буквальном смысле этого слова, но станет четвертой в компании легендарных подруг из Нью-Йорка.
Что же, ждем с нетерпением!