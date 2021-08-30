Абсолютный мастхэв: новая лимитированная коллекция Diptyque

Красота / Новинки
30 августа 2021
Cosmo

Le Grand Tour — так называется новая лимитированная коллекция Diptyque, вдохновленная путешествиями. Пять культовых локаций — пять потрясающих ароматов — пять легендарных парфюмеров: Diptyque потрудились на славу. 

Ты можешь выбрать:

парфюмированную свечу, которая перенесет тебя в самое сердце Парижа,

туалетную воду с зелеными нотами, напоминающую о Венеции,

парфюмированный овал с аккордом фигового дерева, воспевающий греческий Милиес,

 чувственную туалетную воду, созданную с мыслями о японском Киото,

а также пряную восточную свечу, чтобы мысленно выпить чашечку кофе в закоулках старого базара в Библе. 

Отдельного «вау» заслуживает атмосферный дизайн упаковок Le Grand Tour, которые станут идеальным дополнением к уютному осеннему интерьеру!

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