Адель назвала свой любимый новый сериал: «Это лучшее, что я видела на британском телевидении за последние годы»

Звезды / Новости 18 июня 2020

Cosmo

Вчера мы писали о главном сериале лета 2020, который уже успел поразить как зрителей, так и критиков. Речь о новом сериале «Я могу уничтожить тебя» Михаэлы Коэн, рассказывающем о начинающей писательнице, пережившей сексуальное насилие. В числе его фанатов оказалась и Адель — певица написала отзыв о нем в своем Instagram-аккаунте.

«Сериал «Я могу уничтожить тебя» — лучшее, что я видела на британском телевидении за последние годы. Посмотрите его сейчас же! Это полезно, неудобно, весело, но ужасно грустно, а потом неловко... Он заставляет тебя выбежать на улицу и громко-громко смеяться, как сумасшедший, пока ты не начнешь плакать. Я никогда не чувствовала столько эмоций одновременно. Это просто фантистика», — написала звезда.

Если ты все еще сомневалась, смотреть его или нет, вот еще один аргумент в пользу первого варианта!