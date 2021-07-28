adidas Originals представляє колекцію Forum сезону Осінь-Зима 2021
adidas Originals представляє оновлену версію знакового силуету Forum. Колекція присвячена новому поколінню, яке, не боїться експериментів та формує актуальну моду. Їх відкритість до всього невідомого і бунтарський дух знайшли втілення в яскравому дизайні колекції.
За кілька десятиліть після першого запуску культові кросівки adidas Forum стали символом стилю поза часом. Нова колекція Forum уособлює динамічний підхід до культури, заснованій на ентузіазмі і жазі самовираження. В яскравих Forum легко зустріти артистів і художників, дизайнерів і продюсерів, що рухають культурний фронтир. Героями нової кампанії стали британська співачка Beabadoobee і репер Slowthai, які відправляються в парки і на тенісні корти, заряджаючи простір і оточуючих людей своєю енергією.
Дизайн нової колекції Forum натхненний спортивною естетикою 1980-х років. Культовий силует, присвячений свободі самовираження, був переосмислений в трьох нових моделях. Низькі кросівки представлені моделлю Forum Exhibit Low зі знімним ремінцем і гумовою підошвою з малюнком «ялинка». Верх моделі виконаний зі шкіри білого кольору і доповнений яскравими червоними і темно-синіми деталями.
Модель Forum Exhibit Mid виконана в пастельно-блакитному і кремовому відтінках з контрастними чорними деталями.
Завершує колекцію культовий баскетбольний силует Forum Low з білої шкіри з яскравими червоними, жовтими і темно-синіми вставками.
Крім того, adidas Originals представляє оновлені силуети Forum Mid і Forum Low в класичній біло-синій гамі — як повага знаковим моделям adidas Forum.
Колекція adidas Originals Forum доступна на сайті adidas.ua і в магазинах adidas Originals.