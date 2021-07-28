adidas Originals представляє колекцію Forum сезону Осінь-Зима 2021

Мода / Fashion news 28 июля 2021

Cosmo

adidas Originals представляє оновлену версію знакового силуету Forum. Колекція присвячена новому поколінню, яке, не боїться експериментів та формує актуальну моду. Їх відкритість до всього невідомого і бунтарський дух знайшли втілення в яскравому дизайні колекції.

За кілька десятиліть після першого запуску культові кросівки adidas Forum стали символом стилю поза часом. Нова колекція Forum уособлює динамічний підхід до культури, заснованій на ентузіазмі і жазі самовираження. В яскравих Forum легко зустріти артистів і художників, дизайнерів і продюсерів, що рухають культурний фронтир. Героями нової кампанії стали британська співачка Beabadoobee і репер Slowthai, які відправляються в парки і на тенісні корти, заряджаючи простір і оточуючих людей своєю енергією.

Дизайн нової колекції Forum натхненний спортивною естетикою 1980-х років. Культовий силует, присвячений свободі самовираження, був переосмислений в трьох нових моделях. Низькі кросівки представлені моделлю Forum Exhibit Low зі знімним ремінцем і гумовою підошвою з малюнком «ялинка». Верх моделі виконаний зі шкіри білого кольору і доповнений яскравими червоними і темно-синіми деталями.

Модель Forum Exhibit Mid виконана в пастельно-блакитному і кремовому відтінках з контрастними чорними деталями.

Завершує колекцію культовий баскетбольний силует Forum Low з білої шкіри з яскравими червоними, жовтими і темно-синіми вставками.

Крім того, adidas Originals представляє оновлені силуети Forum Mid і Forum Low в класичній біло-синій гамі — як повага знаковим моделям adidas Forum.

Колекція adidas Originals Forum доступна на сайті adidas.ua і в магазинах adidas Originals.