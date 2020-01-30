Adidas Originals запускает масштабную кампанию «Superstar. Меняем игру»

Мода / Fashion news 30 января 2020

Cosmo

Культовая модель adidas Superstar олицетворяет тех, кто не боится отстаивать свои идеи. С момента создания данный силуэт получил признание самых ярких представителей уличной культуры по всему миру. Сегодня, в честь 50-летия легендарных кроссовок Superstar, adidas Originals запускает масштабную кампанию «Superstar. Меняем игру»

adidas Originals остается верным богатому наследию Superstar, как неотъемлемому элементу стритстайла. Кампания в 2020 году создана с целью вдохновить творческие сообщества по всему миру, выходить за рамки и создавать позитивные изменения в различных сферах общества. Объединяя креаторов из мира музыки, моды, спорта и искусства, adidas Originals транслирует, как сила командного духа меняет этот мир, позволяя достичь большего. Эта идея находит отражение в рекламном ролике кампании, режиссером которого стал Джона Хилл.

Одна из героинь видео, скейтбордистка Дженнифер Сото, встречает на своем пути ярких личностей из разных сфер и поколений, одетых в знаковые черные костюмы с тремя полосками и кроссовки Superstar. Все они собрались как одна большая команда Superstar, чтобы вместе изменить игру.

Рассуждая о процессе создания фильма, Джона Хилл объясняет свое желание сфокусироваться на целом спектре творческого самовыражения:

«Старшее поколение обладает знанием и опытом, ведь они придумали и сделали все первыми. А молодое поколение помогает менять и развивать уже существующие идеи. Поэтому если объединить сильные стороны обоих поколений, получится что-то вроде вечного двигателя, фонтанирующего новыми идеями».

Ключевую идею фильма о больших переменах, за которыми стоит команда, поддержали герои кампании Superstar: самый популярный геймер в мире Тайлер «Ninja» Блевинс, шоумен и диджей Кервин Фрост, южнокорейская группа Black Pink, музыкальный исполнитель Фаррелл Уильямс, актриса, продюсер Яра Шахиди, бразильская певица Анитта, скейтбордисты Дженнифер Сото, Мэрайя Дюран, Блонди Маккой и Тайшон Джонс, баскетболисты Лиз Кэмбидж и Трэйси Макгрэди, футболисты Поль Погба и Марк Гонсалес, японский модельер Ниго, рэпер Джексон Ван, актриса Метте Тоули, дизайнер Анна Исонейми и актер, режиссер и сценарист Джона Хилл.