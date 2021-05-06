Adidas представляет новую экологичную коллекцию Stan Smith

Мода / Fashion news 6 мая 2021

Cosmo

В январе adidas Originals анонсировали следующий шаг к снижению использования пластика и объявили о перезапуске линейки Stan Smith. adidas Originals продолжает следовать идеям устойчивой моды и представляет новую экологичную версию кроссовок Stan Smith, в процессе создания которых использовались переработанные материалы.

В коллекции представлены новые силуэты Stan Smith, вдохновленные ключевыми героями Disney, Pixar. Среди них фея Динь-Динь из «Питера Пена», Лягушонок Кермит из «Маппет-Шоу», а также Майк Вазовский, персонаж из «Корпорации монстров».

Каждая пара коллекции обладает уникальным дизайном, отсылающим к персонажам и включающим графичную подошву, детали с тиснением, яркие принты и рисунки, а также дополнительные варианты шнурков. Верх модели выполнен из серии высокоэффективных переработанных материалов PRIMEGREEN, а подошва кроссовок состоит из переработанной̆ резины.

Главным героем линейки более экологичных кроссовок adidas Originals Stan Smith стал Лягушонок Кермит. Пара Stan Smith, вдохновленная персонажем, украшена именем Кермита, расположенным на задней части кроссовка и его портретом на левом язычке, а также ко-брендовой подкладкой, зелеными шнурками и фразой «Нелегко быть зеленым» (“It’s not easy being green”).

Кроме того, adidas Originals представляет экологичную версию классической модели Stan Smith в белом оттенке с рельефной подошвой из переработанной резины. Верх кроссовок также выполнен с использованием серии высокоэффективных переработанных материалов PRIMEGREEN. Модель украшена фирменной зеленой нашивкой на задней части кроссовок.

adidas Originals объединил в новой коллекции инновационный и креативный подход бренда с культовым силуэтом изначально теннисных кроссовок и дизайном, вдохновленным одним из самых известных в мире героев, для решения экологических проблем. Мультимедийная кампания станет манифестом борьбы adidas с пластиковыми отходами. В кампании примут участие знаменитый теннисист Стэн Смит, персонаж «Маппет-Шоу» Лягушонок Кермит, скейтбордисты На-Кел Смит и Нора Васконселлос, архитектурный технолог Иддрис Санду, а также актриса Яра Шахиди.

Новые модели Stan Smith уже в продаже в магазинах adidas.

В Киеве с 6 мая по 6 июня состоится акция по сокращению пластиковых отходов, в которой смогут принять участие все желающие. Для участия в акции необходимо принести пластиковые крышечки от бутылок в розничные магазины adidas Originals (ЦУМ, Skymall и Ocean Plaza) или кафе-партнеры. Каждый, кто принесет крышечки сможет принять участие в розыгрыше и выиграть кроссовки Stan Smith. Детали акции на странице @adidasukraine в Instagram.

После окончания акции все собранные крышечки отправятся на переработку. Совместно с ГО «Україна без сміття» из этих крышечек будет изготовлена велопарковка в Киеве.

Адреса пунктов приёма крышечек в г. Киев:

- Магазин adidas Originals, ЦУМ, ул. Крещатик, 38;

- Магазин adidas Originals, ТЦ Ocean Plaza, ул. Антоновича, 176;

- Магазин adidas Originals, ТЦ Skymall, пр. Романа Шухевича, 2т;

- SMARTASS Kitchen & Bar, ул. Жилянская, 41А;

- Кафе ЗигЗаг, ул. Рейтарськая, 13;

- Кафе Косатка, ул. Большая Житомирськая, 25/2;

- Blur Coffee Shop, ул. Мечникова, 5.