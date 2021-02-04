Adidas представляет Ultraboost 21 — новую версию легендарных кроссовок

Мода / Fashion news
4 февраля 2021
Cosmo

adidas представляет ULTRABOOST 21 — обновленную модель своей самой популярной линии беговых кроссовок. Команда ведущих дизайнеров и разработчиков adidas в тесном сотрудничестве с беговым сообществом и испытателями новых продуктов бренда переосмыслили оригинальную модель ULTRABOOST, и создали обновленный силуэт, выполненный в новом смелом дизайне при использовании новейших технологий.

Ключевая особенность ULTRABOOST 21 — обновленная система TORSION. Технология LEP (Linear Energy Push), интегрированная в подошву, обеспечивает на 15% более высокую устойчивость передней и средней части стопы для большей амортизации, чем когда-либо прежде. Также в подошве новой модели кроссовок содержится на 6% больше гранул BOOST, что обеспечивает больший возврат энергии и комфорт при каждом шаге.

  • Optimized BOOST – в промежуточной подошве на 6% больше гранул BOOST для улучшенной поддержки и комфорта во время бега.
  • ADIDAS LEP модернизированная система TORSION, получившая название Linear Energy Push и интегрированная в подошву с использованием более жестких материалов, обеспечивает устойчивость стопы и улучшает амортизацию.
  • PRIMEKNIT+ – усовершенствованный материал для более эффективной поддержки и более комфортного движения.
  • Принципы устойчивого развития верх модели изготовлен из PRIMEBLUE – материала, на 50% состоящего из переработанного океанического пластика, собранного с прибрежных территорий, прежде чем он успел попасть в океаны – что подтверждает приверженность бренда adidas политике устойчивого развития и миссии #ENDPLASTICWASTE.

adidas всегда верил, что через спорт можно изменить жизнь людей, и новые кроссовки ULTRABOOST 21 воплощают в себе стремление бренда подтолкнуть людей к развитию и самосовершенствованию. Несмотря на то, что запуск новой модели состоялся во время пандемии коронавируса, которая продолжает сильно ограничивать передвижение жителей планеты, бег остается неизменным видом спорта и объединяет людей.

Глобальное исследование, проведенное при поддержке adidas, показало, что бег может способствовать позитивным преобразованиям и положительно влиять на физическое и психическое здоровье человека. Было доказано, что бегуны на 20% более энергичны, чем те, кто не питает любви к бегу. Более того, 40% респондентов, которые стали бегать чаще, также заявили, что начали более позитивно смотреть на жизнь. Между тем, каждый третий опрашиваемый назвал положительное влияние бега на психическое здоровье как один из основных мотивирующих факторов.

Модель adidas ULTRABOOST 21 уже в продаже в магазинах adidas.

Модель доступна в нескольких расцветках, в том числе, в белом и ярком желтом, олицетворяющих энергию.

 

Страница adidas в социальных сетях:

https://www.instagram.com/adidasukraine/

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Фото: Adidas
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