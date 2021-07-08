Актер и режиссер Роберт Дауни-старший умер на 86-м году жизни

Звезды / Новости
8 июля 2021
Cosmo

Грустные новости из Нью-Йорка: на 86-м году жини умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший. Об этом сообщил в своем инстаграм его сын Роберт Дауни-младший. По словам актера, его отец ушел из жизни во сне после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона.

«Прошлой ночью папа мирно скончался во сне после многих лет борьбы с болезнью Паркинсона. Он был настоящим независимым режиссером, и все время оставался невероятным оптимистом. По подсчетам моей мачехи, они были счастливо женаты чуть более 2000 лет. Розмари Роджерс-Дауни, ты святая женщина! Наши мысли и молитвы с тобой!» — написал Роберт Дауни-младший под архивным фото отца.

Наши соболезнования. 

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Фото: Gettyimages
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