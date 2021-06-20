Балетный батл: Александр Стоянов и Катерина Кухар показали, как проходят их репетиции

Звезды / Новости 20 июня 2021

Cosmo

21 июня, в выходной понедельник, в Октябрьском дворце пройдут два великолепных балета «Лебединое озеро» и «Белоснежка и семь гномов». Особый статус спектаклю «Лебединое озеро», который состоится в 19:00, придаст участие в балете примы-балерины Екатерины Кухар в образе белого лебедя.

А в 16:00 зарядиться позитивными эмоциями можно будет на спектакле «Белоснежка и семь гномов». Партию принца танцует премьер балета Национальной оперы Украины Станислав Ольшанский в паре с нежнейшей Анной Стояновой, которая в этой партии очаровала требовательных французов.

Нам удалось побывать на репетиции артистов, посмотреть на подготовку к спектаклям, на мужской батл премьеров балета Александра Стоянова и Станислава Ольшанского, а также увидеть, как Екатерина Кухар репетирует с Анной Стояновой сцену смерти в «Белоснежке и семь гномов».

Анна Стоянова: «Несмотря на то, что у нас с Катей сложные отношения, я обратилась к ней за помощью. Катя не просто владеет балетной техникой, она одна из немногих балерин, которые обладают актерским драматическим талантом. И она мне очень помогла в подготовке партии, рассказала, на что нужно обратить внимание во время сцены смерти, во время дуэтного танца».

Екатерина Кухар: «Я люблю умирать на сцене, мне не страшно переживать драму Кармен, Жизель, Мавки, Джульетты. Наоборот интересно каждый раз проживать жизнь героя, на сцене я могу себе позволить то, что никогда не сделаю в жизни: не выпью яд, как Джульетта, не лишу себя жизни кинжалом, как Шехеразада (смеется). Сцена смерти — это не только балетная техника, но и актерская игра, тут тоже есть свои нюансы, которыми я и делилась с Анечкой. Несмотря на свой юный возраст, она очень требовательна к себе. Хорошо, что она стремиться к идеалу, значит у нее большое сценическое будущее, ведь настоящие артисты балета — вечные ученики».

Александр Стоянов: «У Ани и Кати присутствует небольшая женская ревность за мое внимание, но когда они вдвоем, у них полная творческая дружба и понимание. Я рад, что Катя поддерживает Аню, передает ей свои знания. Тем более, что мы все делаем для общего блага. 21 июня балет «Белоснежка» — благотворительный — все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на реконструкцию сцены Октябрьского дворца».

Екатерина Кухар: «Мы с Александром в январе этого года выступали в Октябрьском дворце со спектаклем «Щелкунчик» и, честно говоря, — танцевать на пуантах было небезопасно, можно травмироваться. Пол не меняли со времен СССР».

Александр Стоянов: «Первый благотворительный спектакль танцевали мы с Катей, теперь очередь других артистов. Неизменно поддерживает оба благотворительных спектакля солистка Национальной оперы Украины Катерина Диденко, мы ее между собой называем «немецкая машина», потому что она у нас одна из самых техничных балерин и выносливых, а немецкая, потому что получала образование в Штутгарте в John Cranko-Schule».

Также 21 июня в Октябрьском дворце зрители смогут насладиться не только искусством балета, но и живописью художницы Алины Бабенко, которая вдохновляясь балетным искусством, написала коллекцию картин «Диалог». Часть полотен будет представлена в день спектаклей.

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