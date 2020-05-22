Алла Костромичева рассказала, сколько зарабатывает в моделинге

Звезды / Новости
22 мая 2020
Cosmo

На днях украинская топ-модель и ведущая популярного шоу «Топ модель по-украински» Алла Костромичева стала гостьей шоу Слава+ на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью звезда откровенно рассказала о романтичном знакомстве с мужем, а также о том, сколько зарабатывает в моделинге. 

Так, во время беседы со Славой Деминым Алла призналась, что быть моделью — это очень сложный путь, но деньги, которые им за это платят — оправданы.

«Сегодня я зарабатываю за показ полторы-три тысячи долларов. Фотосессия в зависимости какая, рекламная компания — двадцать», — рассказала модель.

Также Алла подчеркнула, что за рубежом в моделинге очень большие налоги: «Во Франции, например, на руки остается 30%, в Америке половина».

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Фото: instagram.com/alla
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