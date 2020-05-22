Алла Костромичева рассказала, сколько зарабатывает в моделинге

Звезды / Новости 22 мая 2020

Cosmo

На днях украинская топ-модель и ведущая популярного шоу «Топ модель по-украински» Алла Костромичева стала гостьей шоу Слава+ на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью звезда откровенно рассказала о романтичном знакомстве с мужем, а также о том, сколько зарабатывает в моделинге.

Так, во время беседы со Славой Деминым Алла призналась, что быть моделью — это очень сложный путь, но деньги, которые им за это платят — оправданы.

«Сегодня я зарабатываю за показ полторы-три тысячи долларов. Фотосессия в зависимости какая, рекламная компания — двадцать», — рассказала модель.

Также Алла подчеркнула, что за рубежом в моделинге очень большие налоги: «Во Франции, например, на руки остается 30%, в Америке — половина».