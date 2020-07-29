Alyona Alyona, Олег Винник та Слава Камінська: всі учасники нового сезону шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости
29 июля 2020
Cosmo

Уже цієї осені стартує новий сезон танцювального шоу «Танці з зірками». І він буде особливим! Так, цього разу участь візьмуть улюбленці мільйонів: співак Олег Винник, реперка Alyona Alyona, зірка серіалу «Папік» Дар’я Петрожицька, солістка The Hardkiss та дівчина з обкладинки Cosmo Юлія Саніна та багато інших. Хто стане партнерами зірок на паркеті? Ділимося списком нових пар шоу «Танці з зірками».

  • Олег Винник та Олена Шоптенко
  • Надія Мейхер та Кирило Васюк
  • Санта Дімопулос та Макс Леонов

  • Тарас Цимбалюк та Яна Заєць
  • Дар’я Петрожицька та Ігор Гелуненко
  • Юлія Саніна та Дмитро Жук

  • Слава Камінська та Дмитро Дікусар
  • Дмитро Танкович
  • Alyona Alyona
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Фото: Пресс-служба 1+1
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