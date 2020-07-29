Alyona Alyona, Олег Винник та Слава Камінська: всі учасники нового сезону шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 29 июля 2020

Cosmo

Уже цієї осені стартує новий сезон танцювального шоу «Танці з зірками». І він буде особливим! Так, цього разу участь візьмуть улюбленці мільйонів: співак Олег Винник, реперка Alyona Alyona, зірка серіалу «Папік» Дар’я Петрожицька, солістка The Hardkiss та дівчина з обкладинки Cosmo Юлія Саніна та багато інших. Хто стане партнерами зірок на паркеті? Ділимося списком нових пар шоу «Танці з зірками».

Олег Винник та Олена Шоптенко

Надія Мейхер та Кирило Васюк

Санта Дімопулос та Макс Леонов

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Дар’я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук