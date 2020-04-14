Alyona Alyona вошла в рейтинг лучших девушек-рэперов на планете

Звезды / Новости 14 апреля 2020

Cosmo

Талант ураинской рэперши Alyona Alyona вновь отметило популярное зарубежное издание. В марте артистка вошла в рейтинг «30 under 30» журнала Forbes, а на днях ее включили в рейтинг самых перспективных рэперш редакторы издания Highsnobiety.

В своем обзоре журналисты отметили, что Алена Савраненко прошла непростой путь к популярности и успела поработать и воспитательницей, и кассиром.

«Ее ироничные видеоролики со сценами катания на водных мотоциклах и чтением рэпа с друзьями набрали миллионы просмотров и это доказывает, что хороший рэп действительно может преодолеть языковые барьеры»‎, – отметили авторы рейтинга.

Помимо Alyona Alyona, в список топовых рэперш вошли: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.