Андре Тан разом із Анною Різатдіновою, Наталією Могилевською та іншими підтримали талант дітей з особливими потребами

Мода / Fashion news
21 августа 2021
Cosmo

В рамках всеукраїнських святкових заходів до Дня Незалежності команда бренду на чолі з дизайнером Андре Таном привертає увагу держави та спільноти до дітей, що мають особливі освітні потреби: з синдромом Дауна, спектром аутизму, затримкою мовлення, а також дітей з інвалідністю. Сім’ї, в яких є діти з особливими потребами, потребують підтримки держави і суспільства. Не зволікання, а належного ставлення до себе, уваги і матеріальної допомоги.

«Сьогодні я разом із своєю командою хочу підтримати дітей з особливими потребами: спектром аутизму, синдромом Дауна та розладом психічного стану, привернути увагу суспільства до особливого таланту цих діток. Наш головний меседж важливість прийняття суспільством людей з особливими потребами. Це не про жалість чи співчуття, а про розуміння їх потреб та особливостей, рівноправність, безбар’єрність в освіті, роботі, свободі пересування, дозвіллі», — коментує Андре Тан.

Компанія Andre Tan розпочала соціальну ініціативу допомоги дітям з інвалідністю. Компанія, законодавець моди в державі, підтримала львівську громадську організацію «Сонячна Майстерня», де займаються малюванням особливі художники, та має надію, що мода допомагати дітям з особливими потребами стане трендом поза часу. Унікальна методика арт-терапії, яка, до речі, визнана в Англії та США — основний інструмент вихователів майстерні. Художниця Ольга Саникович та психолог Ольга Германович рятують дітей та полегшують їхній емоційний стан своєю професійною увагою до них.

Дизайнер Андре Тан надихнувся малюнками вихованців майстерні та переніс їх на одяг бренду Andre Tan — футболки та худі. Така капсульна колекція вже у продажу. Гроші від продажу одягу буде передано до «Сонячної майстерні», на допомогу дітям — закупку паперу, фарб, полотен, пензликів, на розширення простору майстерні, винаймання більшого приміщення, щоб допомогти більшій кількості дітей з особливими потребами.

«Хочу, аби ми не ігнорували проблему, не лишали сім’ї, де є діти з особливими потребами, наодинці, а простягли руку допомоги», — наголошує Андре Тан.

До соціальної ініціативи допомоги дітям з особливими потребами долучилися публічні особи країни та зірки шоу-бізнесу: Оля Полякова, Олена Кравець, Наталія Могилевська, Анна Різатдінова, Валерія Гузема та  Жан Беленюк.

Фото: Сергій Ковбасюк

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Фото: Сергій Ковбасюк
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