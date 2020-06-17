Анджелина Джоли боится за безопасность своей дочери Захары: «Система не сможет ее защитить»

Звезды / Новости
17 июня 2020
Cosmo

В Америке продолжаются митинги и акции протеста, которые разгорелись после убийства Джорджа Флойда. Ситуацией в стране обеспокоены и звезды, которые решительно выступают против расизма. Анджелина Джоли, как никто другой, неравнодушна к этой проблеме: актриса всерьез беспокоится о будущем своей темнокожей дочери Захары.

О своих опасениях звезда откровенно заговорила в недавнем интервью для Harper’s Bazaar: «Во всем мире более 70 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, а в Америке продолжают существовать расизм и дискриминация. Система, которая защищает меня, не сможет защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка с темным цветом кожи. Это невыносимо».

Актриса продолжила: «Мы должны перейти от сочувствия и добрых намерений к законам и политике, которые решат проблему структурного расизма и безнаказанности. Прекращение злоупотреблений сотрудниками полиции — это только начало. Проблема расизма выходит далеко за рамки этого, охватывая все аспекты жизни общества — от системы образования до политики.

Люди устали от оправданий и полумер. Они солидарны перед лицом неадекватной реакции со стороны тех, кто находится у власти. Такое чувство, что мир выходит из спячки».

 

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Фото: Gettyimages
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