Анджелина Джоли не разрешает Брэду Питту знакомить детей с новой возлюбленной

Звезды / Новости 22 мая 2020

Cosmo

В СМИ уже несколько месяцев как появляется новость о том, что у Брэда Питта новая возлюбленная. Так, бывшему супругу Анджелины Джоли приписывают роман с коллегой по цеху, актрисой Алией Шокат. Ходят слухи, что Анджелина не очень-то одобряет новую избранницу актера и даже запрещает ему знакомить их дочь Шайло со своей пассией.

Но поговаривают, что Шайло уже успела познакомиться и подружиться с новой девушкой Брэда Питта, когда гостила у папы. И Анджелине это пришлось не по душе. Неужели звезда все еще ревнует бывшего супруга?