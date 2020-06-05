Анджелина Джоли отменила празднование 45-летия из-за событий в Америке

Звезды / Новости 5 июня 2020

Cosmo

Вчера одна из самых красивых женщин планеты Анджелина Джоли отпраздновала 45-летие. Правда, на этот раз обошлось без пышного торжества. И на это у Джоли две причины.

Во-первых, пандемия, из-за корой вечеринка с друзьями перешла в Zoom. Во-вторых, ситуация в Америке и массовые протесты. Накануне дня рождения Анджелина присоединилась к протестантам и пожертвовала 200 тысяч долларов в Фонд правовой защиты NAACP.

«Права не могут принадлежать какой-то одной группе. Нельзя допускать дискриминацию и безнаказанность, этому нет объяснения или оправдания», — заявила Анджелина Джоли. Очень правильная позиция!