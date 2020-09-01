Анджелина Джоли резко отреагировала на роман Брэда Питта с 27-летней моделью

Звезды / Новости 1 сентября 2020

Cosmo

Вот уже около недели поклонники 56-летнего Брэда Питта только то и делают, что обсуждают его роман с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. В сети то и дело всплывают новые подробности об избраннице актера, с которой он сейчас отдыхает на юге Франции, — в частности, о том, что у девушки есть сын, и что она... до сих пор замужем.

Не смогла не отреагировать на перемены в личной жизни экс-супруга и Анджелина Джоли. Как сообщают инсайдеры изданию Hollywood Life, актриса не следит за романтическими отношениями Питта, однако беспокоится о том, что новое увлечение помешает ему уделять необходимое количество времени детям.

«Анджелина беспокоится о том, с кем встречается Брэд, только в контексте того, не скажется ли это на его отношениях с детьми. В целом же ее абсолютно не интересует его личная жизнь», — отметили анонимные источники, приближенные к Джоли.