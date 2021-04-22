Анджелина Джоли рассказала, как семейные проблемы испортили ее карьеру

Звезды / Новости 22 апреля 2021

Cosmo

В последнее время Анджелина Джоли редко появлялась на больших экранах, а в СМИ все упоминания были связаны с разводом и борьбой об опеке над детьми (Анджелина Джоли и Брэд Питт так и не разрешили этот вопрос). Сама Анджелина призналась изданию Entertainment Weekly, что семейные проблемы негативно сказались на ее карьере:

«Я люблю режиссуру, но в моей семейной жизни произошли изменения, которые не давали мне возможность заниматься режиссурой на протяжении нескольких лет», — рассказала звезда.

Анджелина добавила: «Мне нужно было заниматься более краткосрочными проектами и чаще бывать дома, поэтому я вернулась к актерству».

К счастью, теперь Анджелина снова возвращается в кино. Так, совсем скоро мир увидит новую работу звезды — «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли.

Очень ждем.