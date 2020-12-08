Анджелина Джоли рассказала о проблеме домашнего насилия: «Женщины уязвимы, потому что общество неравноправно»

Звезды / Новости 8 декабря 2020

Cosmo

Актриса Анджелина Джоли известна своей активной гражданской позицией. В канун новогодних праздников звезда написала новое эссе, в котором подняла тему домашнего насилия над женщинами. И попросила каждого не быть равнодушным и помогать тем, кто в этом нуждается.

«Женщины уязвимы, потому что общество неравноправно. Женщины и дети намного больше страдают от войн или экономических кризисов. Дело в том, что жизнь женщины не стоит на одном уровне с мужской. Чтобы достичь равенства, нам потребуется, как минимум, еще столетие».

Актриса также дала советы, тем, кто часто сталкивается с насилием дома. «Поговорите с кем-нибудь. Постарайтесь найти тех, к кому можно обратиться за помощью. Будьте на связи в ситуациях, когда чувствуете опасность. Придумайте кодовое слово на тот случай, если окажетесь в опасности и не сможете рассказать об этом по телефону. Главное, будьте осторожны», — написала Джоли.

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