Анджеліна Джолі, Ральф Лорен, Кайлі Дженнер та інші: як зірки борються з коронавірусом

Звезды / Новости
27 марта 2020
Cosmo

Коронавірус вплинув на життя більшості з нас. Самоізоляція, соціальна відповідальність й емпатія стали головними орієнтирами сучасної людини. Ми намагаємось убезпечити себе й близьких,а зірки в свою чергу, використовуючи вплив й можливості, намагаються допомагати в більш глобальних масштабах.

Так, наприклад, Анджеліна Джолі віддала мільйон доларів на допомогу малозабезпеченим родинам, які постраждали від епідемії. Стільки ж пожертвувала Кайлі Дженнер. Дівчина передала кошти одній з лікарень Лос-Анджелеса для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень і захисних масок.

До цього списку долучився і Ральф Лорен. Дизайнер пожертвував небувалу суму в 10 мільйонів доларів. Гроші будуть розподілені між чотирма фондами, які безпосередньо долучені до боротьби з епідемією.

Окрім зірок вагомий внесок роблять і фешен бренди. Більшість з них намагаються або забезпечити медиків захисним одягом, або жертвують кошти на боротьбу з епідемією. Наприклад, Gucci, Prada і бренди холдингу Inditex додатково виготовляють спецкостюми й маски для лікарів. А H&M, LVMH (Louis Vuitton, Moёt, Hennessy), Estee Lauder та багато інших пожертвували значні суми на боротьбу з наслідками епідемії.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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