Анна Курникова показала двухмесячную дочь в Instagram

Звезды / Новости 7 апреля 2020

Cosmo

Энрике Иглесиас и Анна Курникова в январе в третий раз стали родителями и, конечно же, карантин пара душевно проводит в кругу семьи. На днях в своем Instagram Энрике собрал 3,6 миллиона лайков под видео, в котором его двухмесячная дочь танцует. А его жена сегодня опубликовала ответ — милый кадр с малышкой.

На фото теннисистка позирует в спортивной одежде с украшениями и ребенком на руках. Судя по всему, после родов девушка быстро вернулась в отличную форму и чувствует себя прекрасно. Так держать!