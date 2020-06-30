Анна Тринчер рассказала о том, сколько зарабатывала на съемках сериала «Школа»

Звезды / Новости 30 июня 2020

Cosmo

Исполнительница хита «Короче, понятно», актриса и блогер Анна Тринчер стала гостьей YouTube-шоу «Слава+». Во время интервью девушка откровенно рассказала о том, сколько зарабатывала на съемках популярного сериала «Школа».

«Платили нам за одну смену, которая длилась 12 часов. Гонорары в первом и последнем сезоне практически не менялись. А выработка за смену была 30 минут! Это считается очень большой хронометраж, потому что обычно в сериалах выработка в день 7-10 минут. Мы шли в очень плотном графике и за 2-3 месяца сняли сезон, а это 30 серий по 40 минут!» — призналась Анна.

На вопрос ведущего шоу Славы Демина о том, сколько же ей платили за смену, Аня ответила:

«Около 1000 гривен за смену. Да, это были небольшие деньги, и за переработки нам тоже не платили, хотя часто снимали и по 20 часов за смену. Но не все начинается и заканчивается деньгами. Я пошла на этот проект попробовать себя в роли актрисы, открыть новые грани себя. И, действительно, проект «Школа» дал мне большую базу, я научилась по-другому коммуницировать с людьми, стала более работоспособной», — отметила она.