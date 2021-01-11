Анонимный источник опроверг слухи, что Оливия Уайлд бросила бывшего бойфренда ради Гарри Стайлса

Звезды / Новости 11 января 2021

Cosmo

2020-й стал годом, когда распалась не одна красивая пара. Среди них и Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис. Пара распалась после 8 лет отношений и несмотря на двух детей. И какого же было удивление поклонников, когда спустя совсем немного времени Оливию увидели в компании нового бойфренда, певца Гарри Стайлса.

Актрису сразу заподозрили в том, что она ушла из семьи ради новой любви. Но сегодня анонимный источник рассказал всю правду и заверил, что это не так. «Джейсон и Оливия расстались почти год назад. Она расторгла помолвку в начале прошлого года. Так что ее новые отношения не были неожиданностью».

Оливия и Гарри познакомились на съемочной площадке фильма «Не волнуйся, солнышко», в котором актриса выступила режиссером. Влюбленные долго старались не разглашать свои отношения, но на прошлой неделе таки сделали их публичными: Оливия Уайлд и Гарри Стайлс вместе появились на свадьбе менеджера певца.