Арлі Сайн з Тіною Кароль випустили колекцію тимчасових прикрас

Мода / Fashion news
21 сентября 2020
Cosmo

Улюбленці усіх дівчат, тимчасові тату Arley Sign, поповнили свою чималу колекцію незвичним тимчасовим аксесуаром. Це колаборація зі співачкою Тіною Кароль, яка є адептом тендітності та чуттєвості. Тому не дивно, що спільне тимчасове тату вилетіло в топи ще з моменту анонсу.

Тимчасове тату під назвою «Тіна Кароль. Знайти своїх» — це повне відтворення обкладинки нового альбому співачки «Знайти своїх». Обличчя, ніжно прикрите повітряними крилами, символізує стійкість духу та крихкість буття. Це пам‘ятник стоїцизму внутрішнього світу, коли людина здатна витримати увесь світ на своїх тендітних крилах, якщо сама вона сильна та впевнена.

Зображення, що лягло в основу обкладинки нового альбому Тіни Кароль та ескізу тимчасових тату Arley Sign, — це робота відомого українського скульптора Володимира Цісарика. Саме з-під його рук вийшов унікальний твір мистецтва, що так надихнув Тіну Кароль.

Тимчасовий тату-аксесуар з лімітованої колекції вже можна придбати на сайті.

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