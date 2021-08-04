Фотофакт: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые стали родителями

Звезды / Новости 4 августа 2021

Cosmo

Еще в одной звездной семье случилось пополнение — родителями впервые стали Алисия Викандер и Майкл Фассбендер. Супруги, которые в целом не любят говорить о своей личной жизни, традиционно не стали делиться радостной новостью с публикой — о появлении малыша не свет стало известно на днях, когда актер попал в объективы папарацци с первенцем на руках. Вместе с ним Фассбендер прибыл в гости к жене на съемочную площадку (фото ищи здесь).

Напомним, слухи о том, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер, которые тайно поженились на Ибице в 2017 году, впервые станут родителями, появились в октябре прошлого года. Официально пара подтвердила новость в январе.

Поздравляем новоиспеченных маму и папу!