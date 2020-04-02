Аутизм — не приговор: Sleeper сняли видео о том, как общаться с нейротличными людьми

Мода / Fashion news
2 апреля 2020
Cosmo

Каждый год 2 апреля во всем мире отмечают День распространения информации об аутизме. В этом году бренд домашней одежды Sleeper впервые поддерживает мировую инициативу. Совместно с украинской гражданской организацией “Happy Today”, Sleeper записали видео которое позволит обществу узнать больше о людях с расстройством аутистического спектра (РАС) и о взаимодействии с ними. 


Зрители узнают о пяти вещах которые нужно помнить общаясь с человеком с РАС, как проявляется аутизм и можно ли его “вылечить”, и что стать толерантнее можно просто узнав больше о правилах жизни людей с аутизмом.

«Большинство из нас очень мало знает об аутизме и жизни людей с РАС. Своим невежеством мы часто того не замечая раним других людей, а ведь быть подготовленным к общению с другими совершенно не сложно.  Именно для того чтоб людям с РАС, ровно как и нормотипичным людям было комфортно находить контакт друг с другом мы сделали этот ролик», — говорят основательницы бренда Катя Зубарева и Ася Вареца.

Sleeper записали ролик совместно с украинской гражданской организацией «Happy Today», которая занимается образовательными проектами об аутизме. Ее главная цель — создать инклюзивный менталитет в обществе. 

«Нас пугает всё чего мы не знаем, нас всех — и людей нормотипичных и людей с аутизмом, — говорит основательница «Happy Today» Анастасия Степула, — люди в спектре каждый день по много часов подряд учатся взаимодействовать с нами. Давайте сделаем шаг навстречу и узнаем немного больше об аутизме в апреле. Мы все очень разные, но в то же время очень похожие в этом».

В самом видео Анастасия рассказала о пяти вещах к которым не стоит прибегать, общаясь с человеком с РАС:

«Не игнорируй — если человек не говорит с тобой, это не значит, что он тебя не слышит и не понимает; говори медленно и дай человеку 30-40 секунд на ответ; выражай свои мысли простым языком и короткими предложениями — большинство людей с РАС мыслят картинками и им может быть сложно превратить картинки в слова; не пытайся установить зрительный контакт — это приносит стресс, сохраняй мягкий фокус; не судите — иногда люди с РАС  ведут себя странно, но это никогда не происходит  для того чтобы раздражать тебя, это неконтролируемый процесс организма».

Также Sleeper запускает благотворительную акцию. В течение всего апреля на вещи бренда в голубом цвете будет действовать 40% скидка, а 20% средств от продаж будут перечислены гражданской организации Happy Today.

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