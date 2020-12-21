BaByliss підготували «Міс Україна Всесвіт» до офіційної фотосесії

Мода / Fashion news 21 декабря 2020

Cosmo

Попри карантинні умови, урочиста церемонія нагородження «Міс Україна Всесвіт»-2020 все-таки відбулася. Цього року, рішенням Оргкомітету конкурсу, головна корона країни була передана «1 Віце-Міс Україна Всесвіт»-2019 Єлизаветі Ястремській.

Передавала почесний титул переможниця минулого року Анастасія Суббота. Єлизавета буде представляти Україну на найбільш престижному міжнародному конкурсі «Міс Україна Всесвіт»-2020, який планується на першу декаду 2021 року.

Команда стилістів готувала Єлизавету Ястремську до її першої офіційної фотосесії у якості «Міс Україна Всесвіт». За зачіски були відповідальні стилістка Анастасія Золота та французький бренд гаджетів для волосся з професійним результатом BaByliss.

Для якісного випрямлення Анастасія Золота використовувала фен із АС двигуном від BaByliss, випрямляч із мікропаром допоміг створити ідеальну голлівудську хвилю, а конусна плойка і фен-щітка дозволили досягти легких хвиль, неймовірного блиску та об`єму.