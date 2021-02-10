Beauty-вишлист: покупки, которые помогут встретить весну во всеоружии

Красота / Новинки
10 февраля 2021
Cosmo

Погода за окном радует не слишком, но есть и хорошая новость: до весны осталось меньше трех недель! Чтобы встретить ее во всеоружии, поднять настроение и боевой дух, стоит побаловать себя чем-то красивым и полезным — таким, как средства, гаджеты и аксессуары из нашей сегодняшней подборки. Вот он, beauty вишлист грядущей весны по версии Cosmo:

Косметичка для путешествий Natureal

Если тебе важно, чтобы окружающие тебя вещи были не только практичными, но и эстетичными, обязательно познакомься с украинским брендом Natureal. Здесь красота прослеживается во всем: от концепта до реализации с использованием экологически чистых натуральных компонентов. Недавно в их ассортименте появились роскошные косметички для путешествий из итальянской эко-кожи, от которых нельзя отвести глаз. В комплект входят две косметички: большая и маленькая, мешочек для средств, которые могут повредиться во время путешествия, а также мини-версии бестселлеров бренда. Большую косметичку, кстати, можно использовать, как сумку для ручной клади и не только — красивый аксессуар пригодится всегда и везде!

Наволочка из шелка Mon Mou

Мы уже рассказывали тебе о красивом и практичном тюрбане для сушки волос этого бренда, а теперь у них появились роскошные шелковые наволочки, спать на которых очень полезно для кожи и волос. Шелк разглаживает волосы и убирает статический заряд, а также не вызывает трения и заломов на лице, как это бывает с обычным коттоном. Не можешь отучить себя от сна на животе? Тогда это определенно мастхэв!

Room Service, Vilhelm Parfumerie

Любимый аромат Виктории Бекхэм теперь можно купить и в Украине — бренд Vilhelm Parfumerie представлен в сети Brocard. Композиция вдохновлена блистательной Гретой Гарбо и состоит из аккордов цитрусовых и красных фруктов, бамбука, фиалки, черной амбры и сандалового дерева. Звучит восхитительно и влюбляет в себя с первого вдоха!

L’Essentiel High Perfection, Guerlain

Если в мире и существует идеальный тональный, то это L’Essentiel, Guerlain. Он дарит свежий цвет лица, легко наносится и даже выравнивает рельеф. Теперь у бестселлера появилась новая версия L’Essentiel High Perfection, обеспечивающая стойкость и яркость цвета кожи в течение 24 часов и практически полностью состящая из натуральный игредиентов. Средство дополнительно улучшает качество эпидермиса благодаря активным растительным компонентам в составе. А еще у этого тонального крема одна из лучших палитр оттенков ever.

Стайлер Dyson Volume And Shape

Объект желания всех бьютиголиков, стайлер Dyson, меняет представление о сушке, выравнивании или завивки волос, выполняя все эти функции и заботясь о качестве твоих волос. Инвестировав в этот чудо-гаджет, ты получишь домашнего hair-стилиста и возможность делать идеальные салонные укладки где и когда угодно.

Портативный аппарат безинъекционной мезотерапии Oxyjet Go 

От домашнего hair-стилиста к домашнему косметологу: аппарат Oxyjet Go заменит походы в салон, поможет отодвинуть инъекционные процедуры, разгладит мелкие морщины, глубоко увлажнит и выровняет тон.

Шелковое платье LessLess

Роскошное алое платье из капсульной коллекции LessLess, посвященной Дню всех влюбленных, — это не бьюти-средство, но оно такое красивое, что мы не могли пройти мимо. Его можно носить дома, чтобы чувствовать себя настоящей голливудской дивой, а можно и вне его... для этой же цели!

Аромадиффузор Griotte, Inro

Мы влюблены во все ароматы для дома украинского бренда Inro, но сейчас считаем фаворитом чувственный Griotte с нотами вишни, миндаля, ликера, сандала, корицы и ветивера. Композиция создает потрясающую атмосферу дома, а красивый флакон идеально вписывается в любой интерьер.

3 5 1
Автор: Дарья Горгиевска
Фото: Mon Mou
Спецпроекты
До зустрічі в Австрії!
Реклама
Читайте также
1
Жиры в рационе: 4 популярных мифа
2
Как визуально увеличить глаза с помощью макияжа
3
День влюбленных – 2021: красивые подарки для него
4
7 бьюти-ошибок, которые вы совершаете утром
5
Февраль-2021: бьюти-новинки месяца, без которых не обойтись
Красота / Новинки
Надо прочитать

Like father, like daughter: Ленни Кравиц стал лицом аромата YSL

 Теперь и он, и его дочь Зои представляют модный дом YSL.

Красота / Новинки

Love messages: ювелирный бренд JL снял праздничный ролик популярной коллекции

Ко Дню святого Валентина!

COSMO / Тренды

До зустрічі в Австрії!

Красота / Новинки
Надо прочитать

5 чувственных ароматов для дома, которые настраивают на романтическую волну

Создаем атмосферу особенного вечера!

Красота / Новинки
Это интересно

Нежнее нежного: Наталья Водянова в кампейне новых матовых помад Guerlain

Как красиво!

Stay home with Cosmopolitan
1
О наболевшем: журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 
2
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
3
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
4
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
5
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
Красота / Новинки
Надо прочитать

Видео дня: Натали Портман в рекламе новой помады Dior

Поднимает настроение и напоминает о весне!

Loading...
Красота / Новинки
Надо прочитать

Топ-3 аромата для дома made in Ukraine, в которые ты влюбишься

Божественные!

Читайте также
1
Образ дня: маленькое черное платье от Бейонсе
2
Носки в сандалиях и леггинсы: спортивный шик от Кайи Гербер
3
Полный деним: Зои Дойч показывает, как носить джинсовый тотал-лук
4
Что съесть, чтобы похудеть: 9 самых полезных продуктов
5
Эмили Ратаковски поделилась кадрами из своей беременной фотосессии
Красота / Новинки
Надо прочитать

10 идеальных бьюти-подарков для самых любимых

Ты еще успеваешь!

Красота / Новинки
Надо прочитать

4 концептуальных бьюти-бренда made in Ukraine, с которыми стоит познакомиться ближе

Эстетика и эффективность!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Ксения Мишина

Давай без короны: как устроить вечеринку дома и выбрать подарки для близких

Новый год, новая ты: обещания самой себе и большой астропрогноз на 2021

Cosmo Beauty Awards: главные продукты года

Меняем секс к лучшему: новые реалии вашей близости

15 способов одеться тепло и нарядно
Красота / Новинки

7 трендов в beauty-индустрии, которые отображают взгляды современных девушек на красоту

Результаты нас очень радуют. А тебя?

Красота / Новинки
Надо прочитать

5 восхитительных парфюмированных свечей для самых уютных вечеров

Хотим все!

Хочешь больше узнать про "Красоту"?
Красота / Новинки
Надо прочитать

Як звучить краса? Компанія Oriflame запустила інклюзивний проєкт для незрячих людей

Важлива ініціатива. 

Красота / Новинки
Надо прочитать

Объект желания: Кьяра Ферраньи представила новую коллекцию с Lancôme

Хотим все.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Красота / Новинки

Стильно, качественно, экологично: Вера Брежнева запустила собственный косметический бренд

И представила первую линейку eco & animal friendly декоративной косметики! 

Красота / Новинки
Надо прочитать

Присоединяйся: самая добрая благотворительная инициатива Medik8

Помогать легко!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Красота / Новинки

5 б’юті-блогерів, за якими варто стежити в Instagram

Вони знають усе про догляд за шкірою та актуальний мейк. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.