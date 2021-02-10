Beauty-вишлист: покупки, которые помогут встретить весну во всеоружии

Красота / Новинки 10 февраля 2021

Cosmo

Погода за окном радует не слишком, но есть и хорошая новость: до весны осталось меньше трех недель! Чтобы встретить ее во всеоружии, поднять настроение и боевой дух, стоит побаловать себя чем-то красивым и полезным — таким, как средства, гаджеты и аксессуары из нашей сегодняшней подборки. Вот он, beauty вишлист грядущей весны по версии Cosmo:

Косметичка для путешествий Natureal

Если тебе важно, чтобы окружающие тебя вещи были не только практичными, но и эстетичными, обязательно познакомься с украинским брендом Natureal. Здесь красота прослеживается во всем: от концепта до реализации с использованием экологически чистых натуральных компонентов. Недавно в их ассортименте появились роскошные косметички для путешествий из итальянской эко-кожи, от которых нельзя отвести глаз. В комплект входят две косметички: большая и маленькая, мешочек для средств, которые могут повредиться во время путешествия, а также мини-версии бестселлеров бренда. Большую косметичку, кстати, можно использовать, как сумку для ручной клади и не только — красивый аксессуар пригодится всегда и везде!

Наволочка из шелка Mon Mou

Мы уже рассказывали тебе о красивом и практичном тюрбане для сушки волос этого бренда, а теперь у них появились роскошные шелковые наволочки, спать на которых очень полезно для кожи и волос. Шелк разглаживает волосы и убирает статический заряд, а также не вызывает трения и заломов на лице, как это бывает с обычным коттоном. Не можешь отучить себя от сна на животе? Тогда это определенно мастхэв!

Room Service, Vilhelm Parfumerie

Любимый аромат Виктории Бекхэм теперь можно купить и в Украине — бренд Vilhelm Parfumerie представлен в сети Brocard. Композиция вдохновлена блистательной Гретой Гарбо и состоит из аккордов цитрусовых и красных фруктов, бамбука, фиалки, черной амбры и сандалового дерева. Звучит восхитительно и влюбляет в себя с первого вдоха!

L’Essentiel High Perfection, Guerlain

Если в мире и существует идеальный тональный, то это L’Essentiel, Guerlain. Он дарит свежий цвет лица, легко наносится и даже выравнивает рельеф. Теперь у бестселлера появилась новая версия L’Essentiel High Perfection, обеспечивающая стойкость и яркость цвета кожи в течение 24 часов и практически полностью состящая из натуральный игредиентов. Средство дополнительно улучшает качество эпидермиса благодаря активным растительным компонентам в составе. А еще у этого тонального крема одна из лучших палитр оттенков ever.

Стайлер Dyson Volume And Shape

Объект желания всех бьютиголиков, стайлер Dyson, меняет представление о сушке, выравнивании или завивки волос, выполняя все эти функции и заботясь о качестве твоих волос. Инвестировав в этот чудо-гаджет, ты получишь домашнего hair-стилиста и возможность делать идеальные салонные укладки где и когда угодно.

Портативный аппарат безинъекционной мезотерапии Oxyjet Go

От домашнего hair-стилиста к домашнему косметологу: аппарат Oxyjet Go заменит походы в салон, поможет отодвинуть инъекционные процедуры, разгладит мелкие морщины, глубоко увлажнит и выровняет тон.

Шелковое платье LessLess

Роскошное алое платье из капсульной коллекции LessLess, посвященной Дню всех влюбленных, — это не бьюти-средство, но оно такое красивое, что мы не могли пройти мимо. Его можно носить дома, чтобы чувствовать себя настоящей голливудской дивой, а можно и вне его... для этой же цели!

Аромадиффузор Griotte, Inro

Мы влюблены во все ароматы для дома украинского бренда Inro, но сейчас считаем фаворитом чувственный Griotte с нотами вишни, миндаля, ликера, сандала, корицы и ветивера. Композиция создает потрясающую атмосферу дома, а красивый флакон идеально вписывается в любой интерьер.