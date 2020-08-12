Зірковий бебі-бум продовжується: Ед Ширан вперше стане батьком

Звезды / Новости 12 августа 2020

Cosmo

Цього тижня зірки не втомлюються тішити нас гарними новинами. Лише декілька днів тому ми повідомляли про поповнення у родинах Джуда Лоу та Кріса Пратта, а сьогодні стало відомо про те, що скоро батьком стане й Ед Ширан. Як повідомляють західні ЗМІ, дружина британського співака Черрі Сіборн перебуває на останньому місяці вагітності, і батьки вже активно готуются до появи малюка на світ.

«Вони неймовірно щасливі і схвильовані. Карантин допоміг їм довгий час приховувати новину про майбутнє поповнення, однак напередодні щасливої події вони все ж вирішили поділитися нею з друзями та родиною. Малюк повинен з`явитися на світ уже цього місяця», — повідомляють інсайдери.

Чудові новини!