Бэби-бум: 45-летняя Хлоя Севиньи впервые стала мамой

Звезды / Новости 5 мая 2020

Cosmo

Кажется, в 2020-м нас ожидает настоящий бэби-бум! Так, сегодня стало известно, что Илон Маск стал отцом в шестой раз, а следом за этой появилась еще одна новость: 45-летняя актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой. Эту новость изданию Daily Mail уже подтвердили представители звезды.

И мама, и малыш, и его отец Синиша Макович попали в объектив папарацци на улицах Нью-Йорка. От кого-кого, а от них не укрыться :)

Поздравляем пару с пополнением!