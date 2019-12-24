Белая борода и красный костюм: принц Гарри примерил образ Санта-Клауса, и его не узнать!

Звезды / Новости
24 декабря 2019
Cosmo

Накануне Рождества принц Гарри не только показал малыша Арчи на первой в его жизни праздничной открытке, но и примерил образ Санта-Клауса и записал поздравление для детей, чьи родители погибли во время службы в вооруженных силах Британии. На видео, записанном для благотворительной организации Scotty's Little Soldiers, герцог Сассекский предстал в красном костюме, шапке в тон и с белой бородой.

«Вы очень сильные. Потерять родителей невероятно сложно, но я уверен, что каждого из вас впереди ждет прекрасное будущее и волшебное Рождество», — сказал принц Гарри.

Мимими дня!

  

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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