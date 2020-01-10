Чистый секс: Белла Хадид, Хейли Бибер и другие разделись для горячего календаря V Magazine
Журнал V Magazine, который в прошлом году отметил 20-летие, представил собственный календарь на 2020 год, и он, надо признать, получился очень горячим. Джиджи и Белла Хадид, Лили Олдридж, Карли Клосс — это далеко не все звездные красотки, которые приняли участие в съемке для издания.
Публикация от Bella (@bellahadid) 9 Янв 2020 в 2:23 PST
Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 9 Янв 2020 в 8:48 PST
Публикация от Lily Aldridge (@lilyaldridge) 10 Янв 2020 в 6:26 PST
В объективе Зои Гроссман некоторые из них позировали в соблазнительных образах, а некоторые — обнаженными. Календари выйдут лимитированной серией в тысячу экземпляров и будут стоить 20 долларов.
Горячо.