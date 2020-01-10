Чистый секс: Белла Хадид, Хейли Бибер и другие разделись для горячего календаря V Magazine

Звезды / Новости
10 января 2020
Cosmo

Журнал V Magazine, который в прошлом году отметил 20-летие, представил собственный календарь на 2020 год, и он, надо признать, получился очень горячим. Джиджи и Белла Хадид, Лили Олдридж, Карли Клосс — это далеко не все звездные красотки, которые приняли участие в съемке для издания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bella (@bellahadid) 9 Янв 2020 в 2:23 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lily Aldridge (@lilyaldridge) 10 Янв 2020 в 6:26 PST

В объективе Зои Гроссман некоторые из них позировали в соблазнительных образах, а некоторые — обнаженными. Календари выйдут лимитированной серией в тысячу экземпляров и будут стоить 20 долларов. 

Горячо.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/vmagazine
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