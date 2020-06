Редкий кадр: беременная Джиджи Хадид поделилась новым совместным фото с Зейном Маликом

Звезды / Новости 8 июня 2020

Cosmo

После новостей о том, что Джиджи Хадид беременна от Зейна Малика, пара не публиковала совместные фото в Instagram, но ради благородной цели звезды все же на это решились. Вместе они снялись для благотворительного онлайн-аукциона #TheWayWeWoreAuction, который организовали британский Vogue и платформа Hardly Ever Worn it.

В рамках инициативы известные модели должны были выбрать эксклюзивную вещь из своего гардероба, сделать фото и отдать на продажу. На своем снимке Джиджи позирует в обнимку с Зейном, которого мы видим со спины. А для аукциона она предоставила сразу две вещи — сумку-седло Dior и жакет Fendi.