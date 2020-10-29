Беременная Эмили Ратаковски позирует в купальнике в рекламе новой коллекции собственного бренда

Звезды / Новости
29 октября 2020
Cosmo

На днях Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками новостью о том, что вскоре станет мамой. После этого модель уже успела опубликовать в своем инстаграм несколько откровенных фото и видео, на которых позирует обнаженной, демонстрируя свой округлившийся животик. А вчера поделилась кадрами из фотосессии для новой коллекции собственного бренда Inamorata. На них красотка демонстрирует соблазнительный прозрачный топ и купальник оранжевого цвета. И, конечно же, снова свой милый животик, от которого ее фолловеры просто в восторге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 28 Окт 2020 в 8:08 PDT

Нам кажется, Эмили очень к лицу ее новое положение. А ты что скажешь? 

 

 

 

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Фото: instagram.com/emrata
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