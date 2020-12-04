Без фотошопа и ретуши: как на самом деле выглядит фигура 51-летней Дженнифер Лопес в облегающих леггинсах

Звезды / Новости 4 декабря 2020

Cosmo

Дженнифер Лопес часто делится в инстаграм фото, на которых демонстрирует свою безупречную фигуру. И если большинство пользователей искренне восхищаются тем, как выглядит 51-летняя звезда, то другие — уверены в том, что это всего-навсего заслуга качественного фотошопа.

Впрочем, певица каждый раз ставит всем сомневающимся шах и мат, демонстрируя не менее спортивную фигуру и на фото папарацци, на которых подкорректировать несовершенства в большинстве случаев невозможно.

В очередной раз это произошло и на днях — Джей Ло возвращалась с тренировки в облегающем спортивном костюме, демонстрируя свои роскошные подтянутые формы (фото смотри здесь).

Просто огонь!