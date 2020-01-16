Без макияжа и в расстроенных чувствах: Дженнифер Энистон встревожила поклонников своим внешним видом на новых фото

Звезды / Новости 16 января 2020

Cosmo

Папарацци следуют за Дженнифер Энистон по пятам, особенно после того, как в прессе появились слухи о ее воссоединении с Брэдом Питтом. И на днях им удалось подловить актрису в Беверли-Хиллз: звезда была без макияжа и, судя по фото, в очень расстроенных чувствах.

Пользователи сети гадают, что стало причиной грусти Энистон: часть из них уверена, что виной всему Питт, а другая — что звезду расстроили последние новости от HBO Max по поводу воссоединения «Друзей». Так, в компании заявили, что пока он не уверены в том, что возьмутся за проект.

В любом случае, надеемся, что у Джен все наладится, и уже скоро мы сможем увидеть ее сияющую улыбку!